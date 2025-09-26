Highlights VIRAL: सांड ने महिला पर किया हमला, सींगों से उठाकर दूर फेंका, देखें भयावह वीडियो

Stray Bull Attack Woman in Jodhpur: जोधपुर से डराने वाला एक वीडियो सामने आया है, यहां अकेली जा रही एक महिला पर आवारा सांड ने पीछे से हमला कर दिया। सांड ने महिला को सींगों से उठाकर दूर फेंक दिया, पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार क्षेत्रवासियों ने निगम से कई बार आवारा पशुओं की शिकायत की है। घटना के बाद लोगों में काफी गुस्सा है ऐसी घटना फिर से होने के दर से लोग आवारा पशुओं पर शख्स कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।

Stray Bull attack woman in Jodhpur Watch video

