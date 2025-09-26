VIRAL: सांड ने महिला पर किया हमला, सींगों से उठाकर दूर फेंका, देखें भयावह वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: September 26, 2025 13:12 IST2025-09-26T13:12:44+5:302025-09-26T13:12:44+5:30

Stray Bull Attack Woman in Jodhpur: जोधपुर से डराने वाला एक वीडियो सामने आया है, यहां अकेली जा रही एक महिला पर आवारा सांड ने पीछे से हमला कर दिया।

Stray Bull attack woman in Jodhpur Watch video | VIRAL: सांड ने महिला पर किया हमला, सींगों से उठाकर दूर फेंका, देखें भयावह वीडियो

VIRAL: सांड ने महिला पर किया हमला, सींगों से उठाकर दूर फेंका, देखें भयावह वीडियो

HighlightsVIRAL: सांड ने महिला पर किया हमला, सींगों से उठाकर दूर फेंका, देखें भयावह वीडियो

Stray Bull Attack Woman in Jodhpur: जोधपुर से डराने वाला एक वीडियो सामने आया है, यहां अकेली जा रही एक महिला पर आवारा सांड ने पीछे से हमला कर दिया। सांड ने महिला को सींगों से उठाकर दूर फेंक दिया, पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार क्षेत्रवासियों ने निगम से कई बार आवारा पशुओं की शिकायत की है। घटना के बाद लोगों में काफी गुस्सा है ऐसी घटना फिर से होने के दर से लोग आवारा पशुओं पर शख्स कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।


English summary :
Stray Bull attack woman in Jodhpur Watch video


Web Title: Stray Bull attack woman in Jodhpur Watch video

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Viral VideoJodhpurweirdवायरल वीडियोअजब गजब