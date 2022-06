Strawberry Super Moon 2022: 14 जून की रात आसमान में दिखा शानदार नजारा, बड़ा और चमकीला नजर आया चांद, देखें तस्वीरें

नई दिल्ली: 14 जून की रात पूर्णिमा के मौके पर आसमान में खूबसूरत नजारा लोगों ने देखा। चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के अपने निकटतम बिंदु पर था। ऐसे में ये ज्यादा बड़ा और चमकीला नजर आया। चंद्रमा के इस तरह नजर आने को 'स्ट्रॉबेरी मून' भी कहा जाता है। भारत में ये शानदार नजारा खुली आंखों से शाम 5.22 देखा गया। मंगलवार को चंद्रमा पृथ्वी से 222,238 मील के दायरे में आ गया था। इसलिए ये किसी 'सूपरमून' जैसा नजारा था जो ज्यादा बड़ा और चमकीला था। इस नजारे के देखने के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी साझा की।

FULL STRAWBERRY MOON 🍓🌕 LOOK: Photographers captured the spectacular appearance of tonight's full "Strawberry Supermoon," as seen from their locations on Tuesday, June 14. 📸: See each photo for proper credits | @vesgarcia_ #BeAnINQUIRER pic.twitter.com/LhjeSu0CA1

#strawberrymoon#Sagittarius#SaturninRetrograde#moonlightdrive 🌕 June 14 2022

At the end of your night, try to clear release old energies that are not serving you. This moon is for prosperity & manifesting. What are you drawing in? #gratitude#healing#goodkarma#goodenergiespic.twitter.com/QwebOwJAVv