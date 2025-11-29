Highlights VIDEO: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, देखें एक्सीडेंट का वीडियो

Speeding Car Hit Two Bike Riders: ओडिशा के पुरी ज़िले के पिपिली क्षेत्र में शुक्रवार को एक भयावह सड़क हादसा हो गया। दार्जीसाही चौक पर एक तेज रफ्तार कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और दाईं ओर मुड़ते हुए वहां खड़ी दो से तीन मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवारों के साथ-साथ आसपास खड़े लोग भी सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।

ओडिशा के पुरी में तेज रफ्तार कार ने दो बाइकों को मारी टक्कर!

- ओडिशा के पुरी जिले में, पिपिली के दराजी साहि इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी और फिर एक दुकान से जा घुसी, घटना में पाँच लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर… pic.twitter.com/j5EhB8UKaS — Nedrick News (@nedricknews) November 29, 2025

हादसे में कुल चार लोग गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार काफी तेज गति में थी और अचानक मुड़ने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। टक्कर के बाद कार सड़क किनारे स्थित एक दुकान में घुस गई, जिससे वहां भी नुकसान हुआ। इस दर्दनाक घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर साझा किया गया है, जिसमें हादसे के क्षणों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

