शख्स ने सीने पर अखिलेश यादव का बनवाया टैटू, सपा प्रमुख ने कहा- मुझे ऐसे कार्यकर्ताओं पर नाज है, लोगों ने की खिंचाई

लखनऊः समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक समर्पित कार्यकर्ता के साथ की अपनी तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं पर मुझे नाज है। यह तस्वीर अखिलेश यादव के लिए बहुत खास थी क्योंकि इसमें दिख रहा सपा का कार्यकर्ता अपने सीने पर उनकी तस्वीर टैटू करवाया है।

तस्वीर में अखिलेश यादव और सपा कार्यकर्ता एक मंच पर दिख रहे हैं। सपा का कार्यकर्ता सीने पर अखिलेश यादव के बने टैटू को दिखा रहा है। वहीं अखिलेश यादव उसका हाथ पकड़े मीडियावालों को पोज दे रहे हैं। इस तस्वीर को साझा करते हुए सपा प्रमुख ने लिखा- हमें नाज है अपने समर्पित कार्यकर्ताओं पर…।

हालांकि कइयों ने इस तस्वीर को लेकर अखिलेश यादव की खिंचाई भी की। लोगों ने कहा कि इन्हें एक टैटू के लिए नाज है, अच्छे कामों के लिए नहीं...। एक यूजर ने तो नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 'समाजवादी पदयात्रियों की तस्वीरें लगाकर ये लाइन लिखनी चाहिए थी'। वहीं कुछ ने ये शिकायत की कि ऐसे ही समर्पित कार्यकर्ता सपा का झंडा थामे रहते हैं लेकिन दरकिरनार रहते हैं।

पोस्ट पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। कइयोंं ने इस तस्वीर पर अपना प्यार जाहिर किया है, तो कइयों ने अपनी भड़ास भी निकाली है।

समाजवादी पदयात्रियों की तस्वीरें लगातार ये लाइन लिखनी चाहिए थी जो लगातार २३ दिन से पदयात्रा कर रहें हैं तो उन कार्यकर्ताओं का हौसला और बुलंद होता — Arun kumar yadav (@ArunBangi1994) August 31, 2022

एक यूजर ने लिखा- समाजवादी पदयात्रियों की तस्वीरें लगाकर ये लाइन लिखनी चाहिए थी जो लगातार २३ दिन से पदयात्रा कर रहें हैं। ऐसे में उन कार्यकर्ताओं का हौसला और बुलंद होता।

बताईये कार्यकर्ता को फटेहाल स्टेज पर लाकर कह रहे हैं की हमे नाज़ है अपने फटेहाल कार्यकर्ता पर! — Arvind Singh (@arvindswach) August 31, 2022

एक ने लिखा- राजनीति का स्तर इतना नीचे चला गया अखिलेश का..के इनको नाज है किसी के अच्छे काम के लिए नही...एक टैटू के लिए।

एक अन्य ने लिखा- बुलबुल उड़ाने वाली सरकार, ये बात क्यों नहीं बता रही कि,, रोजगार के तोते उड़ गए हैं!! इसके साथ एक ने शिकायतभरे लहजे में लिखा- महोदय यही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने झंडा थाम रखा हैं और ये दरकिनार रहते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओ को एकजुट कीजिये और निकल पड़िये सड़को पर ।। एक अन्य ने लिखा- बताइए कार्यकर्ता को फटेहाल स्टेज पर लाकर कह रहे हैं की हमे नाज है अपने फटेहाल कार्यकर्ता पर!

ऐसे ही कार्यकर्ता की जरूरत है जो चट्टान की तरह हमेशा अपनी पार्टी और अपने नेता को मजबूत बनाये रखें "MP Ex हो सकता है ,MLA Ex हो सकता है CM, PM Ex हो सकता है लेकिन कार्यकर्ता कभी Ex नहीं हो सकता। जय समाजवाद ,जय संविधान, जय विज्ञान जय नेता जी, जय अखिलेश । — Er.Sandeep Kumar Yadav (@Sandeep18595088) August 31, 2022

एक यूजर ने लिखा- ऐसे ही कार्यकर्ता की जरूरत है जो चट्टान की तरह हमेशा अपनी पार्टी और अपने नेता को मजबूत बनाये रखें "MP Ex हो सकता है, MLA Ex हो सकता है CM, PM Ex हो सकता है लेकिन कार्यकर्ता कभी Ex नहीं हो सकता। जय समाजवाद ,जय संविधान, जय विज्ञान जय नेता जी, जय अखिलेश ।

