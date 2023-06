आज के दिन नसीब वालों को ही मिलती है 'दो जून की रोटी'! इंटरनेट पर आई मीम्स की बाढ़, समझिए वायरल कहावत का मतलब

Highlights आज की तारीख दो जून है। सोशस मीडिया पर आज की तारीख को लेकर खूब मीम्स शेयर किए जा रहे हैं। कुछ यूजर अपने पोस्ट दर्द के साथ शेयर कर रहे है तो कुछ इस पर मजे ले रहे हैं।

Viral News: ये जून का महीना चल रहा है और आज की तारीख दो तारीख है। ऐसे में अगर पूरा कहा जाए तो आज की तारीख "दो जून" है। जैसे ही आज की यह तारीख आई है सोशल मीजिया पर इस तारीख को लेकर तरह-तरह के मीम्स वायरल होने लगे हैं। दरअसल, एक कहावत है कि दो जून की रोटी नसीब वालों को मिलती है।

ऐसे में आज की तारीख पर इस "दो जून" की रोटी वाली कहावत पर इस महीने के दो तारीख को यानी दो जून से जोड़ा जा रहा है और इसे लेकर मीम्स तैयार किए जा रहे है। लोग सोशल मीडिया पर आज की तारीख और दो वक्त के खाने वाले कहावत को मिलाकर मीम्स बना रहे है और उसे शेयर कर रहे हैं।

आपको बता दें कि "दो जून की रोटी" की एक कहावत है और इसका मतलब दो टाइम का खाना होता है। दरअसल, अवधि भाषा में जून का मतलब वक्त होता है और अंग्रेजी में एक महीना का नाम जून है। ऐसे में इसी महीने का आज दो तारीख है, इसलिए इस कहावत को अगर एक साथ देखा जाए तो "दो जून की रोटी" हुई और आज तारीख दो जून है, ऐसे में सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब मजे लिए जा रहे है और इससे जुड़े मैसेज व पोस्ट शेयर किए जा रहे है।

