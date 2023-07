Delhi Floods: यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से दिल्ली के कई इलाकों में भरा पानी, सोशल मीडिया पर आई वीडियो और मीम्स की बाढ़

Highlights दिल्ली में यमुना का जल स्तर काफी बढ़ गया है। जल स्तर बढ़ने के कारण दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। यही नहीं लाल किला और यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन जैसे जगहों पर भी पानी भर गया है।

नई दिल्ली: दिल्ली में फिलहाल बाढ़ जैसे हालात है। देश की राजधानी में यमुना नदी का जल स्तर 200 मीटर के निशान (208.48) को पार गया है जिस कारण शहर के कई इलाकों में काफी पानी भर गया है। जल स्तर बढ़ जाने से लाल किला, यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन और इंद्रप्रस्थ स्थित दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के मुख्यालय समेत कई इलाकों में पानी भर गया है।

हालात ऐसे हो गए है कि प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थान भेजा जा रहा है। जल स्तर बढ़ने के कारण कई दुकानों में भी पानी घुस गया जिससे करोड़ों का नुकसान हो गया है।

