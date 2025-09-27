VIRAL: बाइक में छिपा बैठा था जहरीला सांप, 2 दिनों में पकड़े गए 10 सांप, देखें वीडियो

VIRAL: बाइक में छिपा बैठा था जहरीला सांप, 2 दिनों में पकड़े गए 10 सांप, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 27, 2025 20:00 IST2025-09-27T20:00:58+5:302025-09-27T20:00:58+5:30
Snake was Hiding in Bike: उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हैरान करने वाली वीडियो सामने आई है, यहां कई दिनों से एक इलाके में सांप निकल रहे हैं।
Snake was Hiding in Bike: उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हैरान करने वाली वीडियो सामने आई है, यहां कई दिनों से एक इलाके में सांप निकल रहे हैं। बिजनौर के जिला हॉस्पिटल में पार्किंग में खड़ी बाइक में सांप लिपटा हुआ था, जिसे देखकर बाइक मालिक घबरा गया। ये सांप सल वाइपर बताया जा रहा है खबर फैलते ही हॉस्पिटल परिसर में हड़कंप मच गया, रिपोर्ट्स के अनुसार यहां 24 घंटे में करीब 10 रसल वाइपर पकड़े गए है। रसल वाइपर सांप को बेहद जहरीला माना जाता है और इसके काटने से मौत हो सकती है।
#बिजनौर— News1India (@News1IndiaTweet) September 27, 2025
बिजनौर जिलाअस्पताल में खड़ी बाइक में रसल वाइपर सांप लिपटा
बाइक स्वामी के उड़ गए होश, अस्पताल में मौजूद लोगों में दहशत का माहौल
जिले में इन दिनों सांपो ने डेरा डाल रखा है#Bijnor#SnakeAlert#RusselViper#BreakingNews@dmbijnor@bijnorpolice@Uppolicepic.twitter.com/0eCVrYQVGQ