Watch Shocking Video: यात्री ने फ्लाइट का अपहरण किया?, चौंकाने वाला वीडियो वायरल

Watch Shocking Video: रविवार की सुबह मेक्सिको के आसमान में चौंकाने वाली घटना सामने आई जब एक यात्री ने विमान को संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर मोड़ने के इरादे से वोलारिस फ्लाइट 3041 को हाईजैक करने का प्रयास किया। मेक्सिको में यात्री ने वोलारिस 3041 फ्लाइट का अपहरण कर लिया? एल बाजियो से तिजुआना जाने वाली मैक्सिकन घरेलू उड़ान को उस समय डायवर्ट कर दिया गया, जब उसमें सवार एक यात्री ने विमान का अपहरण करने और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

🚨🇺🇸 PASSENGER TRIES TO HIJACK FLIGHT TO U.S., CREW SAYS “NOT TODAY”



Chaos erupted on Volaris Flight 3041 when a passenger attacked a flight attendant and tried to storm the cockpit to reroute the plane to the U.S.



Instead of Tijuana, the flight was diverted to Guadalajara,… pic.twitter.com/JieHBpUaV6