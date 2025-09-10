थार से नींबू तोड़ना चाहती थी, एक्सीलेटर जोर से दबाया और गाड़ी शोरूम का शीशा तोड़ते हुए 15 फुट नीचे फुटपाथ पर गिरी, देखिए वीडियो
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 10, 2025 19:48 IST2025-09-10T19:47:47+5:302025-09-10T19:48:28+5:30
घटना सोमवार शाम को हुई और इस दौरान प्रदीप, उसकी पत्नी मानी पवार और शोरूम का सेल्समैन कार में सवार थे।
नई दिल्लीः पूर्वी दिल्ली में एक व्यक्ति का अपनी पत्नी को जन्मदिन के तोहफे के रूप में थार गाड़ी देना उस समय भारी पड़ गया, जब पहियों से नींबू कुचलने की रस्म निभाते समय पत्नी ने एक्सीलेटर जोर से दबा दिया और गाड़ी शोरूम का शीशा तोड़ते हुए लगभग 15 फुट नीचे फुटपाथ पर जा गिरी। स्थानीय लोग इस जबरदस्त हादसे को देखकर स्तब्ध रह गए।
पुलिस के मुताबिक, यह घटना सोमवार शाम को हुई और इस दौरान प्रदीप, उसकी पत्नी मानी पवार और शोरूम का सेल्समैन कार में सवार थे। कार में फंसे दंपति और शोरूम कर्मी को बचाने पहुंचे स्थानीय लोगों ने बताया कि थार का स्टेयरिंग व्हील थामे महिला ने पहियों से नींबू को कुचलने की रस्म निभाते समय एक्सीलरेटर को ज्यादा जोर से दबा दिया, जिससे कार शोरूम के शीशे की दीवार से टकरा गई और उसे तोड़ते हुए लगभग 15 फुट नीचे फुटपॉथ पर जा गिरी।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना में मानी की गर्दन में मामूली चोटें आईं और उसे मलिक अस्पताल ले जाया गया जबकि उसके पति और शोरूम कर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। चश्मदीदों के अनुसार, कार फुटपॉथ पर सीधी गिरी और फिर पलट गई। स्थानीय निवासी कपिल ने बताया कि महिला कार खरीदने के बाद एक अनुष्ठान कराने के लिए अपने पति और एक पुजारी के साथ शोरूम पहुंची थी।
उसने कहा, “दंपति ने गाड़ी एक हफ्ते पहले बुक कराई थी और उस दिन महिला का जन्मदिन था। उसके पुजारी ने उसे उस दिन गाड़ी घर न ले जाने के लिए कहा था, क्योंकि वह शुभ दिन नहीं था। हालांकि, वह जिद पर अड़ी रही और वह कार बाहर ले जाकर चलाना चाहती थी।” कपिल के मुताबिक, जब पुजारी ने अनुष्ठान के तहत पहियों से नींबू कुचलने को कहा, तो उसने ज्यादा जोर से एक्सीलरेटर दबा दिया।
उसने कहा कि लगता है महिला को ऑटोमैटिक कार चलाने का अनुभव नहीं था। पुलिस के अनुसार, घटना में फुटपॉथ पर खड़ी पुजारी की मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचा। पास की एक आभूषण दुकान के गार्ड वीरेंद्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “भगवान का शुक्र है कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। महिला सदमे में थी और हमने उसे तुरंत बाहर निकाल लिया।”
एक अन्य व्यक्ति दीपक ने बताया कि सोमवार को क्षेत्र की अधिकांश दुकानें बंद रहती हैं, ऐसे में गली अपेक्षाकृत सुनसान थी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। उसने कहा, “अन्य दिनों में फुटपाथ पर पैदल चलने वालों और बाहर बैठे दुकानदारों की भीड़ लगी रहती है।” दुर्घटना से इलाके में दहशत फैल गई।
निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के एक कर्मचारी ने बताया कि तेज आवाज सुनकर वह बाहर आया और देखा कि कार जमीन पर गिरी पड़ी थी और उसके चारों ओर शीशे के टुकड़े बिखरे हुए थे। घटना के बाद से शोरूम बंद है और प्रवेश द्वार पर मरम्मत की जानकारी देने वाले पोस्टर लगे हैं।
एक ग्राहक ने कहा, “मैं आज अपनी मां के साथ एक थार खरीदने आया था, लेकिन शोरूम बंद है। अब हमें गाड़ी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा।” पुलिस उपायुक्त (पूर्व) अभिषेक धानिया ने बताया कि हादसे की सूचना शाम छह बजकर आठ मिनट पर मिली, जिसमें इंदिरापुरम निवासी मानी पवार शामिल थीं। उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है।