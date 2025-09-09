VIDEO: झापड़ मारेंगे पेशाब निकल जाएगा!, किसान को डांट लगाते हुए SDM का वीडियो हुआ वायरल
By संदीप दाहिमा | Updated: September 9, 2025 19:57 IST2025-09-09T19:57:46+5:302025-09-09T19:57:52+5:30
SDM Misbehaved with farmer: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें खाद के लिए परेशान किसान प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों का कहना है की घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल रही।
SDM Misbehaved with farmer: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें खाद के लिए परेशान किसान प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों का कहना है की घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल रही। मौदहा पीसीएफ के खाद वितरण केंद्र में खाद न मिलने के कारण किसानों ने नेशनल हाईवे रोड जाम कर दिया। किसानों को समझाने के लिए पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा, इसके बाद एसडीएम द्वारा किसान के साथ अभद्रता पूर्ण बात की गई। किसान के बीच में बोलने से नाराज एसडीम ने कहा, 'एक झापड़ मारेंगे तो पेशाब निकल जाएगा'।
# हमीरपुर— NCR पत्रिका (@ncrpatrika) September 9, 2025
⬅️ खाद के लिए किसान परेशान, अभद्रता कर रहे SDM!
⬅️ SDM ने कहा, एक झापड़ मारेंगे पेशाब निकल जाएगा!
⬅️ किसानों को समझाने गए थे एसडीएम करन वीर सिंह!
⬅️ बीच में किसान का बोलना SDM को रास नहीं आया!
⬅️ समय से खाद केंद्र न खुलने से किसान जाम लगाए थे!
⬅️ एसडीएम का अभद्रता… pic.twitter.com/DM5dNvRmrb