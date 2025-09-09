VIDEO: झापड़ मारेंगे पेशाब निकल जाएगा!, किसान को डांट लगाते हुए SDM का वीडियो हुआ वायरल

By संदीप दाहिमा | Updated: September 9, 2025 19:57 IST2025-09-09T19:57:46+5:302025-09-09T19:57:52+5:30

SDM Misbehaved with farmer: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें खाद के लिए परेशान किसान प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों का कहना है की घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल रही।

SDM Misbehaved with farmer in Hamirpur UP video goes viral on social media | VIDEO: झापड़ मारेंगे पेशाब निकल जाएगा!, किसान को डांट लगाते हुए SDM का वीडियो हुआ वायरल

VIDEO: झापड़ मारेंगे पेशाब निकल जाएगा!, किसान को डांट लगाते हुए SDM का वीडियो हुआ वायरल

HighlightsVIDEO: झापड़ मारेंगे पेशाब निकल जाएगा!, किसान को डांट लगाते हुए SDM का वीडियो हुआ वायरल

SDM Misbehaved with farmer: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें खाद के लिए परेशान किसान प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों का कहना है की घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल रही। मौदहा पीसीएफ के खाद वितरण केंद्र में खाद न मिलने के कारण किसानों ने नेशनल हाईवे रोड जाम कर दिया। किसानों को समझाने के लिए पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा, इसके बाद एसडीएम द्वारा किसान के साथ अभद्रता पूर्ण बात की गई। किसान के बीच में बोलने से नाराज एसडीम ने कहा, 'एक झापड़ मारेंगे तो पेशाब निकल जाएगा'।

Web Title: SDM Misbehaved with farmer in Hamirpur UP video goes viral on social media

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :uttar pradeshViral Videoweirdउत्तर प्रदेशवायरल वीडियोअजब गजब