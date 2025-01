VIDEO: सांप-नेवले की भयंकर लड़ाई, 1 सेकंड में कुचल दिया, देखें वीडियो

Highlights VIDEO: सांप-नेवला की भयंकर लड़ाई, 1 सेकंड में कुचल दिया, देखें वीडियो

Snake Mongoose Fight Video: सांप और नेवले की दुश्मनी बहुत पुरानी है दोनों एक दूसरे को सामने देखते ही लड़ने लगते हैं। वायरल वीडियो में सांप फन फैलाकर नेवले पर दो बार हमला करता है मगर नेवले को कुछ नहीं होता और अगले ही पल नेवला सीधा सांप का मुंह पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। इस लड़ाई में नेवले की जीत होती है और सांप अपनी जान से हाथ धो बैठता है। वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @susantananda3 नाम के यूजर ने शेयर किया है।

That was really swift.

The instinct of mongoose are really lightning😌 pic.twitter.com/EG8z6Z44Mo