Highlights Road Accident: तेज रफ्तार कार ने मारी 5 लोगों को टक्कर, देखें घटना का भयावह वीडियो

Horrific Accident in Satara: महाराष्ट्र के सातारा के वाई बस स्टैंड के नजदीक भीषण रोड एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक तेज रफ्तार कार अचानक 5 लोगों को टक्कर मार देती है। घटना का सीसीटीवी वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस भीषण रोड एक्सीडेंट में 1 की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना का वीडियो लोकमत इंग्लिश ने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है।

Horrific Accident in Satara: A tragic incident unfolded near the Wai bus station when a speeding car struck five pedestrians. The collision caused panic in the area, drawing attention to the need for stricter traffic regulations.#Accident#Satara#LokmatTimespic.twitter.com/maILgenJtf