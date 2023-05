टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, ऋषभ पंत ने शेयर की वीडियो, बैसाखी के बिना चलने में सक्षम, खेल रहे टेबल टेनिस, देखें

Highlights बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में टेबल टेनिस खेल रहे हैं। अपनी बैसाखियों को फेंक कर बिना किसी सहारे के चलते हुए देखा जा सकता है। एनसीए में इस समय रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं।

नई दिल्लीः भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कार दुर्घटना के बाद हुई सर्जरी से अच्छी तरह उबर रहे हैं क्योंकि अब वह बैसाखियों के बिना चलने में सक्षम हैं। बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में टेबल टेनिस खेल रहे हैं।

पिछले साल दिसंबर में एक कार दुर्घटना में घायल हुए पंत ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बैसाखी के बिना चलने का एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में 25 वर्षीय पंत को बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में अपनी बैसाखियों को फेंक कर बिना किसी सहारे के चलते हुए देखा जा सकता है।

वह एनसीए में इस समय रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। पंत ने वीडियो के साथ लिखा, ‘‘खुशी है कि अब बैसाखी की जरूरत नहीं।’’ पंत ने 2021 और 2022 आईपील में दिल्ली कैपिटल्स की अगुआई की लेकिन वह कार दुर्घटना के कारण मौजूदा टूर्नामेंट से बाहर हो गए।

