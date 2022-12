राम जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने भोजपुरी गाने 'तिरछी नजरिया' पर बनाया रील, जांच के बाद यूपी पुलिस ने किया निलंबित

Highlights वीडियो में एक महिला पुलिसकर्मी को गाने पर नाचते हुए देखा जा सकता है। वहीं दो अन्य महिला सुरक्षाकर्मी उसका साथ दे रही हैं और एक वीडियो बना रही है। चारों महिला पुलिसकर्मी राम जन्म भूमि की सुरक्षा में तैनात थीं।

अयोध्याः अयोध्या में राम जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात चार महिला पुलिसकर्मियों को भोजपुरी गाने पर वीडियो रील बनाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो खूब शेयर किए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि रील बनाने में शामिल चार महिला पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि राम जन्म भूमि की सुरक्षा में तैनात चार महिला पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ है जिसमें वे एक भोजपुरी गाने पर नृत्य करती दिख रही हैं।

#UP police female constables were attached to police lines after an alleged dancing video went viral. #Ayodhya@dgpup@Uppolicepic.twitter.com/3ePDz31s59