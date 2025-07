VIDEO: अजमेर में मूसलाधार बारिश का कहर, बाढ़ में बहने लगा शख्स, देखें वायरल वीडियो

Ajmer Floods Heavy Rains:राजस्थान के अजमेर में बारिश का कहर बरस रहा है, लगातार तेज बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। घरों के सामने गलियों में बरसात का पानी सैलाब बनकर बह रहा है। रोड पर गाड़ियां डूब रही है वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स बरसात के पानी में बहता जा रहा है और बचाओ-बचाओ चिल्ला रहा है, पानी के तेज बहाव से शख्स को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया और जान बचाई। अजमेर की मशहूर अनासागर झील में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, झील का पानी अजमेर की गलियों में घुस रहा है और बाढ़ जैसे हालत बन रहे हैं।

Ajmer, Rajasthan: Heavy rains in Ajmer caused flooding, sweeping away vehicles and carts in Nala Bazaar. Visitors to the Dargah also faced difficulties, with locals struggling to rescue those affected by the strong water flow pic.twitter.com/OL3mADJcgH