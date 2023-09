Watch: लाल शर्ट पहने...सिर पर बैग उठाये रेलवे स्टेशन पर कुली बने राहुल गांधी

Highlights आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिखा राहुल गांधी का अलग अंदाज राहुल गांधी ने आनंद विहार में कुली की तरह सामान उठाया कांग्रेस ने शेयर किया वीडियो

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को अचानक आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे और कुली की ड्रेस में नजर आएं। रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस नेता ने कुलियों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की।

इस दौरान राहुल गांधी बेहद अलग अंदाज में दिखाई दिए जहां उन्होंने कुली की तरह लाल शर्ट पहनकर हाथों में बैच लगाकर किसी यात्री के सामान को सिर पर उठाया।

अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, गुरुवार को राहुल गांधी रेलवे स्टेशन पहुंचकर कुलियों से बातचीत कर उनकी चिंताओं को लेकर बात कर रहे थे लेकिन उन्होंने उस वक्त सभी को चौंका दिया जब उन्होंने खुद कुली बन सामान उठाया।

#WATCH | Delhi: Congress MP Rahul Gandhi visits Anand Vihar ISBT, speaks with the porters and also wears their uniform and carries the load pic.twitter.com/6rtpMnUmVc