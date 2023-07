पंजाब: बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने के दौरान बाल-बाल बचे सीएम भगवंत मान, बीच मझधार में नाव पलटने से बची; घटना का वीडियो आया सामने

Highlights पंजाब में भगवंत मान की नाव पलटने से बची नाव में ज्यादा लोगों के सवार होने से हुआ हादसा जलाधंर पर बाढ़ का दौरा करने पहुंचे थे भगवंत मान

जालंधर: पंजाब में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से अभी भी लोगों को निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। राज्य में कई जिलों में लोगों के घरों, खेतों में पानी भरा हुआ है जिससे जल-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे हुए हैं।

भगवंत मान नाव में सवार होकर अधिकारियों के साथ जालंधर का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान जैसे ही नाव तेज धार में पहुंची वह डगमगा गई। अचानक नाव का संतुलन बिगड़ने लगा और स्थिति खतरनाक हो गई।

हालांकि, नाव पर जल्द ही काबू पा लिया गया और कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। इस खौफनाक मंजर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

