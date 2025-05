VIDEO: शिवाजी थीम पार्क के पोस्टर पर बुजुर्ग ने किया पेशाब, पुलिस ने हिरासत में लिया

Pune Video Viral: पुणे से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक ऐतिहासिक थीम पार्क शिवसृष्टि के पोस्टर पर पेशाब किया। बुजुर्ग की ये हरकत कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर ली जिसके बाद देखते ही देखते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। पुलिस के अनुसार, व्यक्ति की पहचान धायरी निवासी अमोल अरुण कुलकर्णी के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि घटना शनिवार सुबह 3 बजे हुई। भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सावलाराम सालगांवकर ने द फ्री प्रेस जर्नल को बताया, "सिंहगढ़ कॉलेज के छात्रों ने वीडियो बनाया। उन्होंने मराठा सेवा संघ के सदस्यों को सूचित किया, जिन्होंने पुलिस को मौके पर बुलाया। पुलिस ने कुलकर्णी को हिरासत में लिया और उसे थाने ले आई।"

#WATCH | #Pune: 59-Year-Old Man Caught Urinating On Shivsrushti Poster In Ambegaon Budruk, Detained



