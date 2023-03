86 लाख के इस बैग की कीमत ने इंटरनेट को किया हैरान, सोशल मीडिया यूजर ने पूछा- ज्यादा खरीदने पर क्या कोई डिस्काउंट मिलेगा

Highlights मशहूर लक्जरी फैशन ब्रांड चैनल के एक प्रोडक्ट की खूब चर्चा हो रही है। यह प्रोडक्ट है एक शॉपिंग बास्केट बैग जिसकी कीमत 86 लाख रुपए है। ऐसे में इस प्रोडक्ट को देख सोशल मीडिया यूजर्स इस पर खूब मजे ले रहे है।

Viral News: लक्जरी फैशन ब्रांड चैनल के वेबसाइट पर एक शॉपिंग बास्केट बैग बिक रहा है जिसकी कीमत 86.1 लाख रुपए बताई जा रही है। यह शॉपिंग बास्केट बैग अपने दाम को लेकर काफी चर्चा में है और इसकी कीमत को देख सोशल मीडिया यूजर्स काफी हैरान है और वे केवल एक ही सवाल पूछ रहे है कि आखिर इस बैग में है क्या जो इसको इतनी बड़ी कीमत पर बेजा जा रहा है।

आपको बता दें कि लक्जरी फैशन ब्रांड चैनल लीक से हटकर अपनी सोच और फैसन प्रोडक्ट के लिए काफी फेमस है। ऐसे में इस बैग की कीमत को देख लोग अब तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे है। कुछ यूजर्स इसकी कीमत जाकर चौंक रहे है तो कुछ इस पर चुटकी भी ले रहे है।

सोशल मीडिया के एक पोस्ट के अनुसार, दरअसल चैनल के वेबसाइट फार्फेच पर एक प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ जिसे "2014 XXL शॉपिंग बास्केट बैग" कहा जा रहा है और वहां उसकी कीमत $ 104,663 डॉलर यानी (86.1 लाख रुपए) बताई जा रही है। इसके कीमत के नीचे यह भी लिखा हुए है कि इस कीमत में आयात शुल्क भी शामिल है।

