रूसी राष्ट्रगान के दौरान बोल रही महिला को राष्ट्रपति पुतिन ने चुप रहने को कहा और फिर...देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर व्लादिमीर पुतिन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में व्लादिमीर पुतिन को गज़प्रोम नेफ्ट के प्रबंधन बोर्ड की सदस्य एलेना इलुखिना के साथ देखा जा सकता है। जारी वीडियो के शुरुआत में पुतिन एक बोट पर दिखाई दे रहे और बैकग्राउंड में रूसी राष्ट्रगान बज रहा है।

इस दौरान एलेना इलुखिना पुतिन से बात करना शुरू करती है और वे उन्हें चुप होने को कहते है। यह वीडियो सोशल पर जमकर शेयर किया जा रहा है और लोगों की इस पर खूब प्रतिक्रिया भी आ रही है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक बोट पर खड़े है और एलेना इलुखिना कैमरा ऑन कर कुछ बोलना शुरू करती है। इस बीच बैकग्राउंड में रूसी राष्ट्रगान भी बज रहा है जिसे पुतिन सुन रहे है। ऐसे में एलेना कुछ कह ही रही थी कि पुतिन उन्हें इशारा कर चुप रहने को कहते है।

🇷🇺 Elena Ilyukhina, member of management board of Gazprom Neft, started talking to Putin during the Russian national anthem... Huge mistake...🤫😂 pic.twitter.com/GKm2eNN07o