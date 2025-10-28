VIRAL: पुलिस वाले ने महिला को जड़े थप्पड़, बीच सड़क हंगामे का वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के कुंडा थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें बीच सड़क पुलिस ने महिला को थप्पड़ मारे।

उत्तर प्रदेश के कुंडा थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें बीच सड़क पुलिस ने महिला को थप्पड़ मारे जिसके बाद महिला ने सिपाही पर उसका मोबाइल फोन तोड़ने और बदसलूकी करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है की महिला अपने परिवार के साथ मनगढ़ मंदिर दर्शन करने आई थी और उनकी कार नो पार्किंग जोन में खड़ी की थी जिसको लेकर सिपाही नाराज हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, वहां मौजूद लोगों ने सिपाही की हरकत कैमरे में कैद कर ली।

