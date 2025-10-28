VIRAL: पुलिस वाले ने महिला को जड़े थप्पड़, बीच सड़क हंगामे का वीडियो वायरल

VIRAL: पुलिस वाले ने महिला को जड़े थप्पड़, बीच सड़क हंगामे का वीडियो वायरल
By संदीप दाहिमा | Updated: October 28, 2025 17:27 IST2025-10-28T17:26:40+5:302025-10-28T17:27:51+5:30
उत्तर प्रदेश के कुंडा थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें बीच सड़क पुलिस ने महिला को थप्पड़ मारे जिसके बाद महिला ने सिपाही पर उसका मोबाइल फोन तोड़ने और बदसलूकी करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है की महिला अपने परिवार के साथ मनगढ़ मंदिर दर्शन करने आई थी और उनकी कार नो पार्किंग जोन में खड़ी की थी जिसको लेकर सिपाही नाराज हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, वहां मौजूद लोगों ने सिपाही की हरकत कैमरे में कैद कर ली।
पुलिसकर्मी ने महिला का फ़ोन तोड़कर मारे थप्पड़ !— Nedrick News (@nedricknews) October 28, 2025
- Uttar Pradesh के Pratapgarh के पुलिसकर्मी का एक Video Social Media पर जमकर Viral हो रहा हैं जिसमे पुलिसकर्मी ने महिला को थप्पड़ मारा, Mobile तोडा, एवं गालियां भी दी. ख़बरों के अनुसार महिला कुंडा थाना के मनगढ़ धाम आई थी. नो… pic.twitter.com/5LHnLVHpXq