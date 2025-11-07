VIDEO: बकरे पर बैठकर PM मोदी की रैली में पहुंचा शख्स, नजारा देख हैरान रह गए लोग, देखें वायरल वीडियो

Supporter Arrived At Modi Rally in Bhagalpur With A Goat: बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली में एक शख्स बकरों से बनी गाड़ी पर बैठकर पहुंचा।

Supporter Arrived At Modi Rally in Bhagalpur With A Goat: बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली में एक शख्स बकरों से बनी गाड़ी पर बैठकर पहुंचा। ऐसा नजारा देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए। शख्स ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया, शख्स के हाथ में भारतीय झंडा और माथे पर 'मोदी फॉर पीएम' लिखा हुआ पट्टा पहना था। शख्स ने अपनी बकरा गाड़ी को फूलों से सजा रखा था, दोनों बकरों के बीच में कमल का निशान था।


