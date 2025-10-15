VIDEO: बाबा बागेश्वर की माताजी से मिलकर पीएम मोदी ने क्या कहा था?, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: October 15, 2025 19:04 IST2025-10-15T19:04:02+5:302025-10-15T19:04:02+5:30

Baba Bageshwar: सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर का एक इंटरव्यू क्लिप वायरल हो रहा है, इसमें बाबा बागेश्वर का 'चाय वाला इंटरव्यू' मानक गुप्ता के साथ चल रहा है।

PM Modi met Baba Bageshwar mother, know what he said?, watch video | VIDEO: बाबा बागेश्वर की माताजी से मिलकर पीएम मोदी ने क्या कहा था?, देखें वायरल वीडियो

VIDEO: बाबा बागेश्वर की माताजी से मिलकर पीएम मोदी ने क्या कहा था?, देखें वायरल वीडियो

HighlightsVIDEO: बाबा बागेश्वर की माताजी से मिलकर पीएम मोदी ने क्या कहा था?, देखें वायरल वीडियो

Baba Bageshwar: सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर का एक इंटरव्यू क्लिप वायरल हो रहा है, इसमें बाबा बागेश्वर का 'चाय वाला इंटरव्यू' मानक गुप्ता के साथ चल रहा है। एंकर बाबा बागेश्वर से पूछते हैं प्रधानमंत्री जी से क्या बात हो रही थी आपकी?, धीरेंद्र शास्त्री इसके जवाब में कहते हैं की जब 23 फरवरी को प्रधानमंत्री धाम आये थे तो वहां रुके थे, तो वहां हमारी माता जी भी थी उनसे मिले थे और उन्हें शौल दिया था। प्रधानमंत्री ने माताजी से कहा था बेटे को लेकर चिंता में हो आज से मैं इनका बड़ा भाई हूं, मैं पूरी चिंता करूंगा, इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री ने और भी कई बातें बताईं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

English summary :
PM Modi met Baba Bageshwar mother, know what he said?, watch video


Web Title: PM Modi met Baba Bageshwar mother, know what he said?, watch video

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Narendra ModiViral Videoweirdनरेंद्र मोदीवायरल वीडियोअजब गजब