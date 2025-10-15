VIDEO: बाबा बागेश्वर की माताजी से मिलकर पीएम मोदी ने क्या कहा था?, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: October 15, 2025 19:04 IST2025-10-15T19:04:02+5:302025-10-15T19:04:02+5:30
Baba Bageshwar: सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर का एक इंटरव्यू क्लिप वायरल हो रहा है, इसमें बाबा बागेश्वर का 'चाय वाला इंटरव्यू' मानक गुप्ता के साथ चल रहा है। एंकर बाबा बागेश्वर से पूछते हैं प्रधानमंत्री जी से क्या बात हो रही थी आपकी?, धीरेंद्र शास्त्री इसके जवाब में कहते हैं की जब 23 फरवरी को प्रधानमंत्री धाम आये थे तो वहां रुके थे, तो वहां हमारी माता जी भी थी उनसे मिले थे और उन्हें शौल दिया था। प्रधानमंत्री ने माताजी से कहा था बेटे को लेकर चिंता में हो आज से मैं इनका बड़ा भाई हूं, मैं पूरी चिंता करूंगा, इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री ने और भी कई बातें बताईं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
"जितनी दक्षिणा मिलती है, सब हॉस्पिटल में लग जाती है"
