VIDEO: बच्चे ने पीएम मोदी को सुनाई कविता, 'मेरा बनारस बदल रहा है', चुटकी बजाते रहे मोदी, देखें वायरल वीडियो

PM Modi listening to a School Boy Narrating a Poem: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, इसी दौरान एक बच्चे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को कविता सुनाई। 'मेरा बनारस बदल रहा है' कविता सुनते हुए पीएम मोदी मुस्कुराते रहे और चुटकी बजाते रहे। पीएम ने बड़े ध्यान से कविता की हर पंक्ति सुनी और तारीफ की, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम। एक्स और फेसबुक पर ये वीडियो वायरल हो रहा है।

