VIDEO: बच्चे ने पीएम मोदी को सुनाई कविता, 'मेरा बनारस बदल रहा है', चुटकी बजाते रहे मोदी, देखें वायरल वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: November 8, 2025 13:36 IST2025-11-08T13:33:40+5:302025-11-08T13:36:11+5:30

वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, इसी दौरान एक बच्चे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को कविता सुनाई।

PM Modi listening to a School Boy Narrating a Poem Before flagging off the Banaras-Khajuraho | VIDEO: बच्चे ने पीएम मोदी को सुनाई कविता, 'मेरा बनारस बदल रहा है', चुटकी बजाते रहे मोदी, देखें वायरल वीडियो

VIDEO: बच्चे ने पीएम मोदी को सुनाई कविता, 'मेरा बनारस बदल रहा है', चुटकी बजाते रहे मोदी, देखें वायरल वीडियो

HighlightsVIDEO: बच्चे ने पीएम मोदी को सुनाई कविता, 'मेरा बनारस बदल रहा है', चुटकी बजाते रहे मोदी, देखें वायरल वीडियो

PM Modi listening to a School Boy Narrating a Poem: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, इसी दौरान एक बच्चे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को कविता सुनाई। 'मेरा बनारस बदल रहा है' कविता सुनते हुए पीएम मोदी मुस्कुराते रहे और चुटकी बजाते रहे। पीएम ने बड़े ध्यान से कविता की हर पंक्ति सुनी और तारीफ की, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम। एक्स और फेसबुक पर ये वीडियो वायरल हो रहा है।


English summary :
PM Modi listening to a School Boy Narrating a Poem Before flagging off the Banaras-Khajuraho


Web Title: PM Modi listening to a School Boy Narrating a Poem Before flagging off the Banaras-Khajuraho

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Narendra ModiVaranasiVande Bharat ExpressViral Videoनरेंद्र मोदीवाराणसीवायरल वीडियो