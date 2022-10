पीएम मोदी ने रात 10 बजे के बाद रैली में नहीं किया लाउडस्पीकर का उपयोग, जनता से माफी मांगी, कहा- मुझे नियम का पालन करना चाहिए, वीडियो वायरल

Highlights जनता से मांफी मांगते हुए कहा- रात के 10 बज चुके हैं मेरी अंतरात्मा कहती है कि मुझे नियमों का पालन करना चाहिए कहा- मैं वादा करता हूं कि मैं यहां फिर से आऊंगा और आपके प्यार को ब्याज के साथ चुकाऊंगा

PM Modi viral Video: राजस्थान के सिरोही के अबू रोड इलाके में एक निर्धारित रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिना माइक के जनता को संबोधित करने का वीडियो वायरल हो रहा है।

वीडियो मं पीएम मोदी जनता से कहते हुए नजर आ रहे हैं "मुझे पहुंचने में देर हो गई। पहले से ही रात के 10 बज चुके हैं। मेरी अंतरात्मा कहती है कि मुझे नियमों का पालन करना चाहिए। मैं आपसे पहले माफी मांगता हूं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं यहां फिर से आऊंगा और आपके प्यार को ब्याज के साथ चुकाऊंगा।"

अंत में पीएम मोदी ने भारत माता की जय के साथ अपन संक्षिप्त संबोधन को समाप्त किया। यह वीडियो बीजेपी नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा माइक्रोफोन नियमों के सम्मान के लिए पीएम मोदी की तारीफ करने के साथ वायरल हो गया।

भाजपा नेता अमित मालवीय ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, पीएम मोदी शुक्रवार को नवरात्रि का उपवास कर रहे थे। "पीएम मोदी ने अबू रोड पर जनसभा को संबोधित करने के खिलाफ फैसला किया क्योंकि यह निर्धारित समय से काफी पहले था। यह दिन का 7वां कार्यक्रम था। इससे पहले, उन्होंने वंदे भारत और अहमदाबाद मेट्रो को हरी झंडी दिखाई और अंबाजी में प्रार्थना की। 72 साल के हैं और नवरात्रि का उपवास कर रहे हैं।"

PM Modi decided against addressing the public meeting at Abu Road because it was well past stipulated time.



This was 7th program of the day. Earlier he flagged and took a ride on Vande Bharat and Ahemdabad Metro, prayed at Ambaji among others.



He is 72 and fasting for Navratri! pic.twitter.com/UWiotbehQm