Physics Wallah: कोचिंग के दौरान अश्लील वीडियो वायरल, ट्विटर ने लोगों का रिएक्शन

Highlights वीडियो को एक ट्विटर यूजर ने प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था और अब यूजर्स इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अश्लील वीडियो चलाने के लिए भौतिकी वाले को नारा दिया। यूजर ने व्यंग्य करते हुए लिखा कि स्मार्ट क्लास में टीवी का इस्तेमाल इस तरह किया जाना चाहिए।

Physics Wallah:सोशल मीडिया पर लोग रोज कुछ ना कुछ वीडियो बनाकर डाल देते हैं। इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि छात्र फिजिक्स वालेह में कोचिंग क्लास के दौरान अश्लील वीडियो देख रहे हैं। लोग फनी कमेंट कर रहे हैं।

अब वायरल हो रहे वीडियो में छात्रों को गाने पर हूटिंग और थिरकते सुना जा सकता है। उनमें से कुछ ने कस्टमाइज्ड टी-शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर फिजिक्स वालाह लिखा हुआ था। वीडियो को एक ट्विटर यूजर ने प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था और अब यूजर्स इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

Today's footage of my friend coaching in physics wallah 😂 pic.twitter.com/kmJm1NrJ8E