मरीज और डॉक्टर के बीच चले लात-घूंसे, हिमाचल प्रदेश की घटना, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: December 22, 2025 18:20 IST2025-12-22T18:18:12+5:302025-12-22T18:20:23+5:30
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में मरीज और डॉक्टर के बीच जमकर हाथापाई का मामला सामने आया है। इलाज के दौरान बातचीत में ‘तू-तड़ाक’ को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। घटना का करीब 15 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखता है कि बेड पर लेटे मरीज पर पहले डॉक्टर हमला करता है, जिसके जवाब में मरीज भी लातें चलाने लगता है। इसके बाद डॉक्टर अपना संयम खो बैठता है और मरीज पर घूंसे बरसाता नजर आता है। अस्पताल परिसर में हुई इस मारपीट ने सुरक्षा व्यवस्था और डॉक्टर-मरीज संबंधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
A video showing a physical altercation between a doctor and a patient inside a hospital in #HimachalPradesh’s #Shimla has surfaced on social media.— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) December 22, 2025
The clip shows both the doctor and the patient attacking each other, while others step in to separate them.
In the video, the… pic.twitter.com/XggW9YZy2h
शिमला:IGMC के मरीज से सुनिए आप बीती, क्यों डॉक्टर से हुई लड़ाई#Shimla#IGMC#HIMACHALPRADESH#FIGHTpic.twitter.com/NtPMoCw6Hv— Punjab Kesari-Himachal (@himachalkesari) December 22, 2025