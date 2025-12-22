मरीज और डॉक्टर के बीच चले लात-घूंसे, हिमाचल प्रदेश की घटना, देखें वायरल वीडियो

December 22, 2025

हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में मरीज और डॉक्टर के बीच जमकर हाथापाई का मामला सामने आया है।

हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में मरीज और डॉक्टर के बीच जमकर हाथापाई का मामला सामने आया है। इलाज के दौरान बातचीत में ‘तू-तड़ाक’ को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। घटना का करीब 15 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखता है कि बेड पर लेटे मरीज पर पहले डॉक्टर हमला करता है, जिसके जवाब में मरीज भी लातें चलाने लगता है। इसके बाद डॉक्टर अपना संयम खो बैठता है और मरीज पर घूंसे बरसाता नजर आता है। अस्पताल परिसर में हुई इस मारपीट ने सुरक्षा व्यवस्था और डॉक्टर-मरीज संबंधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

 

