पाकिस्तानी क्रिकेटर सरफराज अहमद ने गाया बॉलीवुड गाना, वायरल हो रहा है वीडियो, आप भी देखिए

नई दिल्ली: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सरफराज अहमद बॉलीवुड का गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मौकी था पाकिस्तानी क्रिकेटर शान मसूद की शादी के रिसेप्शन का। इस समारोह में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई सितारे हिस्सा लेने पहुंचे थे।

रिसेप्शन के दौरान सरफराज अहमद ने शान मसूद को सामने बिठाकर बॉलीवुड का गाना 'मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी' गाया। देखते ही देखते सरफराज खान का ये वीडियो वायरल हो गया और अब इसे खूब पसंद किया जा रहा है।

Sarfaraz Ahmed and his singing ability, this time for Shan Masood ❤️pic.twitter.com/TpbUQDwvGB