वीडियो: घंटे भर की बारिश से पाकिस्तान का पुनर्निर्मित सबवे हुआ पानी-पानी, इंटरनेट यूजर्स ने उठाए कई सवाल

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में लगातार जारी हीटवेव के बाद अब बारिश का कहर जारी है। यहां पर हुए घंटे भर की बारिश से शहरें में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। यही नहीं पानी और बिजली की आपूर्ति भी बाधित हो गई और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में यातायात पर भी असर पड़ा है और यह जाम हो गया है।

इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पुनर्निर्मित सबवे में पानी भरा दिखाई दे रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिस पर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट्स भी कर रहे है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा गया है कि एक पुनर्निर्मित सबवे में पानी भरा है और लोग अपनी गाड़ी में इसमें हेलते हुए आ रहे है। कुछ लोगों को बाइक पर सवार होकर तो कुछ लोग अपनी गाड़ी में बैठकर इस सबवे को पार कर रहे है।

Hats off to IK's Wasim Akram + for introducing the pinnacle of engineering & construction in Pakistan by creating the country's first Underwater Underpass. Not only will it shorten distances but also store water so citizens can enjoy a nice swim whilst travelling. pic.twitter.com/XmxSngflsA