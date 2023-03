यूगोस्लाविया की तरह पाकिस्तान का भी मिटेगा 'नामोनिशां'! यूट्यूबर अभिजीत चावड़ा ने बताया फॉर्मूला

नई दिल्ली: आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें फिलहाल निकट भविष्य में खत्म होने की संभावना नहीं है। साथ ही पाकिस्तान में फलफूल रहे आतंकवाद से पूरे दक्षिण एशिया में अस्थिरता और खूनखराबे के आरोप लगते रहे हैं।

पाकिस्तान को भी अब अपने ही घर में पले-बढ़े आतंकवाद का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन सबके बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वीडियो ब्लॉगर अभिजीत चावड़ा कहते नजर आते हैं पाकिस्तान एक अस्थायी देश है और इसे हर हाल में टूटना चाहिए।

वीडियो में अभिजीत चावड़ा कहते हैं, मैं इसे एक अस्थायी देश के तौर पर देखता हूं जो कृत्रिम तौर पर बनाया गया। यह आज आतंकवाद के पालन-पोषण की सबसे मुफीद जगह है। यहां से कुछ भी अच्छा सामने नहीं आता है। मैं पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि वे खुशी, शांति और समृद्धि के साथ रहें। लेकिन पाकिस्तान का टूटना जरूरी है। पश्तुनिस्तान को अफगानिस्तान में मिल जाना चाहिए। ब्लूचिस्तान को आजाद कर देना चाहिए। सिंध को आजाद कर देना चाहिए। पाकिस्तानी पंजाब को आजाद किया जा सकता है। पीओके को भारत को लौटा देना चाहिए। तभी हमारे पास शांति होगी।'

