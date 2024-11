Bengaluru coconut vendor: बेंगलुरु के नारियल विक्रेता विज्ञापन ने सोशल मीडिया पर मचाई तबाही, कमेंट की बाढ़, पढ़िए

Highlights कीमत में अंतर दिखाने वाला विज्ञापन वायरल हो गया है। कीमत और सुविधा के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और बिगबास्केट जैसे वाणिज्य दिग्गजों को चुनौती दी है।

Bengaluru coconut vendor: कर्नाटक के बेंगलुरु में नारियल विक्रेता के विज्ञापन ने लोगों का ध्यान खींचा है। विक्रेता ने पोस्टर लगाकर सोशल मीडिया पर कमेंट पर बाढ़ ला दी है। लोग कीमत को लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं। ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और बिगबास्केट जैसे वाणिज्य दिग्गजों को चुनौती दी है। नारियल की कीमतें सूचीबद्ध थीं। नारियल के लिए 70 रुपये से 80 रुपये के बीच शुल्क लेते हैं, वहीं सड़क किनारे विक्रेता केवल 55 रुपये लेते हैं। कीमत में अंतर दिखाने वाला विज्ञापन वायरल हो गया है और कीमत और सुविधा के बारे में चर्चा शुरू हो गई है।

Will Quick Commerce affect roadside coconut vendors?



📸: @nithishr46 found this in @peakbengalurupic.twitter.com/LfQKpgO2uc