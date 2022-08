Watch: राकेश झुनझुनवाला का 'कजरा रे' गाने पर यह डांस देख झूम उठेंगे आप, वीडियो वायरल

Highlights उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्हें अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ गाने की धुन पर थिरकते हुए देखा जा सकता है। रविवार की सुबह कार्डियक अरेस्ट के कारण झुनझुनवाला की मौत हुई।

मुंबई: शेयर मार्केट के दिग्गज राकेश झुनझुनवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उनकी सुनहरी यादें, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। पिछले साल का उनका पुराना एक वीडियो जिसमें वह बॉलीवुड फिल्म 'बंटी और बबली' के मशहूर गाने 'कजरा रे' में दिल खोलकर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में व्हीलचेयर से चलने वाले राकेश झुनझुनवाला को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ गाने की धुन पर थिरकते हुए देखा जा सकता है। कांग्रेस नेता संजय निरुपमट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं, 'राकेश झुनझुनवाला की दोनों किडनियाँ खराब हो गईं थीं। वे डायलिसिस पर थे। उनका यह वीडियो मौत को बौना बता रहा है। बस, जिंदगी जीने की जिद्द होनी चाहिए।'

वहीं वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए केशव अरोड़ा ने लिखा है, "हां, आरजे (राकेश झुनझुनवाला) का निधन हो गया लेकिन यह क्लिप मेरे दिल में हमेशा रहेगी जो दिखाती है कि वह कितने खुश थे।"

