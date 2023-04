यूनाइटेड किंगडम में ओडिशा की महिला का कमाल, साड़ी पहनकर 42.5 किमी के मैराथन में दौड़ी, देखें वीडियो

मैनचेस्टर: यूनाइटेड किंगडम में रहने वाली ओडिशा की एक महिला चर्चा में आ गई है। दरअसल 41 साल की मधुस्मिता जेना दास ने संबलपुरी साड़ी पहनकर मैनचेस्टर में 42.5 किमी के मैराथन में न केवल हिस्सा लिया बल्कि उसे पूरा भी किया। इन्होंने लाल रंग की साड़ी और जूते पहनकर मैराथन में हिस्सा लिया और 4 घंटे 50 मिनट में दौड़ पूरी की।

सोशल मीडिया पर इनकी खूबर चर्चा हो रही है। एक ट्विटर यूजर ने तस्वीरें साझा की जिसमें मधुस्मिता दास अन्य प्रतिभागियों के साथ मैराथन में भाग लेती दिख रही हैं।

इस ट्वीट में लिखा गया, 'यूके के मैनचेस्टर में रहने वाली एक उड़िया ने संबलपुरी साड़ी पहनकर ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े मैनचेस्टर मैराथन 2023 में दौड़ लगाई! वाकई कितना अच्छी बात है। उसका क्या शानदार उत्साह था! संबलपुर आपकी एक विशिष्ट समावेशी सांस्कृतिक पहचान है जो सदियों से सह-अस्तित्व वाले आदिवासी और लोक समुदायों के मजबूत जुड़ाव से उत्पन्न होती है। यह एक कठिन दौर है, आइए शांति और सद्भाव बनाए रखें।'

