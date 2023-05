नासा बना रहा है सांप जैसा अनोखा रोबोट, शनि ग्रह के चंद्रमा पर जीवन की तलाश की कोशिश, जानें पूरी डिटेल

By विनीत कुमार | Published: May 8, 2023 09:37 AM

पृथ्वी से इतर अंतरिक्ष में किसी और ग्रह या आकाशीय पिंड पर जीवन तलाशने की कोशिश के तहत नासा अब एक सांप जैसा रोबोट बना रहा है। इसे शनि ग्रह के छठे सबसे बड़े चंद्रमा एन्सेलेडस पर भेजने की तैयारी हो रही है।

फोटो- नासा

Next