VIDEO: सांसे रोक देने वाला एक्सीडेंट, ट्रक और कार में टक्कर, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: October 6, 2025 17:29 IST2025-10-06T17:29:30+5:302025-10-06T17:29:47+5:30
Muzaffarnagar Road Accident: मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के देवल मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, यहां ट्रक और कार की आमने-सामने टक्कर में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है की सोमवार सुबह कार दिल्ली की तरफ जा रही थी तभी बिजनौर मार्ग पर मोंटी होटल के पास ट्रक से टक्कर हो गई। वीडियो में पुल पर ट्रक आते नजर आ रहे हैं और तभी कार तेज रफ्तार से फिसलती हुई आकर सीधा ट्रक से टकरा जाती है, जिसके बाद कार बुरी तरफ से शतिग्रस्त हो जाती है।
मुजफ्फरनगर में भीषण हादसा। ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार। विदेश से आए युवक और साथ में जा रही युवती की मौत। दो अन्य घायल। सीसीटीवी फुटेज आया सामने।#muzaffarnagar#MuzaffarnagarAccident#UttarPradesh@NavbharatTimespic.twitter.com/bL0AlJx2mq— NBT Uttar Pradesh (@UPNBT) October 6, 2025