मुंबई: सफर के दौरान महिला का खोया आईफोन, ऑटो-रिक्शा चालक और स्विगी बॉय की मदद से मिला फोन, पढ़ें ट्वीट

Highlights मुंबई में सफर के दौरान एक महिला का फोन खो गया था। ऐसे में महिला को फोन खोजने में कई मुंबईकरों ने उसकी मदद की है। इस बात से खुश महिला ने सभी का ट्विटर पर धन्यवाद किया है।

Viral News: सोशल मीडिया पर एक ट्विटर यूजर ने मजेदार पोस्ट शेयर किया है जिसमें उनसे एक सवाल का जबाव दिया है जिसमें यह पूछा गया था कि आखिर वे मुंबई को इतना प्यार क्यों करते है। दरअसल, महिला ने एक ट्वीट थ्रेड का जवाब दिया है जिसमें यह सवाल किया गया था कि आखिर क्यों वे मुंबई को इतना पसंद करते है।

महिला ने अपना एक अनुभव शेयर किया है जिसमें उनसे बताया है कि किस तरीके से उसका आईफोन खो जाने पर मुंबईकरों ने उसकी मदद की थी और सही सलामत उसका फोन उसे वापस लौटाया था। महिला ने ट्वीट में मुंबईकरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है और बताया कि कैसे मुंबई के रहने वाले लोगों ने उसकी मदद की थी।

महिला ने ट्विटर पर लिखा है कि 2 जुलाई की सुबह उसका आईफोन खो गया था और वह काफी परेशान हो गई थी। महिला के मुताबिक, जब वह मुंबई के वर्सोवा मेट्रो स्टेशन के पास पहुंची तो उसे पता चला कि उसके बैग में उसका फोन नहीं है। ऐसे में महिला ने वापस जाने का फैसला लिया और जिस रूट से वह आई थी उसी रास्ते से वह वापस गई थी।

Thread.



I lost my phone this morning.

iPhone 12 mini, which I’ve had for about 2 years.



I was going up the escalator at the Versova Metro station, when I reached into my bag and had my ‘waitaminute where the fuck is my phone???!’ moment.

Heart sank.