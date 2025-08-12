Highlights VIDEO: स्कूल बस ने महिला को मारी टक्कर, 50 मीटर तक घसीटा, देखें वीडियो

Moradabad School Bus Hits Woman: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के गलशहीद क्षेत्र से एक्सीडेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें एक प्राइवेट स्कूल बस बहुत तेजी से आती नजर आ रही है। बस स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारती है और करीब 50 मीटर तक घसीटकर ले जाती है। एक्सीडेंट का ये भयावह वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, वहां मौजूद लोगों ने बताया की बस ने पहले के कार को टक्कर मारी जिसके बाद बस का संतुलन बिगड़ गया और महिला उसकी चपेट में आई गई।

मुरादाबाद के गलशहीद क्षेत्र में एक बेकाबू स्कूली बस ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारने के बाद 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गई. किसी तरह स्थानीय लोगों ने भागकर महिला को बचाया और अस्पताल में भर्ती… pic.twitter.com/NJnxUNHzWk — NBT Hindi News (@NavbharatTimes) August 12, 2025

Moradabad School bus hits woman, drags her for 50 meters, watch video

