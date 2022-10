लंगूर और इंसान की ऐसी दोस्ती! शख्स के मरने के बाद उसे अंतिम विदाई देने पहुंचा, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे भावुक

Highlights लंगूर और इंसान की दोस्ती का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लंगूर को एक शख्स के लाश के पास बैठे देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि वह शख्स लंगूर का दोस्त था जिसकी मृत्यु हो गई है।

कोलंबो:श्रीलंका के बट्टीकोलओआ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लंगूर को देखा जा रहा है जो एक शख्स के लाश के पास बैठा उसे उठाने की कोशिश करते हुए देखा जा रहा है।

बताया जाता है कि वह शख्स लंगूर का खूब ख्याल रखता था और उसे खाना भी देता था, ऐसे में दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। अब जब लंगूर के दोस्त की मृत्यु हो गई है और उसकी लाश उसके सामने पड़ी है तो वह उसे उठाने की कोशिश कर रहा है।

इस वीडियो में यह देखने को मिला कि लंगूर के दोस्त की लाश पड़ी हुई है और उसके पास ही वह भी बैठा हुआ है। वीडियो के अगले हिस्से में यह भी देखा गया है कि वह अपने दोस्त के मुंह को बार-बार जाकर चेक कर रहा है ताकि वह जिंदा है कि नहीं। ऐसे में उसे कई बार उसके मुंह तक अपना मुंह ले जाते हुए देखा जा रहा है।

#WATCH | Gray Langur refuses to accept his feeder’s death, tries to wake him up. Srilanka - A heartbreaking video of a monkey attempting to wake a dead man has turned viral. 56 year old Peethambaram Rajan, a resident of Batticoloa died on 17th October after feeling unwell. 😔 pic.twitter.com/GKjuR04vom

सोशल मीडिया पर वायरल कई और वीडियो में यह भी देखा गया कि वह अपने दोस्त के लाश के पास से हटना नहीं चाहता है। कभी वह उसके पास बैठे रह रहे है तो कभी उसके पैरों के पास जा रहा है। वहां मौजूद लोगों ने लंगूर को हटाना भी चाहा पर वह वहां से हटने को तैयार ही नहीं है।

#viralvideo : Monkey seen at the funeral of a person, who is said to have fed it regularly, whenever it visited his residence in #Batticaloa#SriLanka



Primate is seen nudging the 'companion' who is lying motionless, to try and see if he would respond, but to no avail 😭💔 pic.twitter.com/5FJ1nzq9H5