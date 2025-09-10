Highlights VIDEO: छात्रा से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी, मनचले की जनता ने की पीटाई

Molesting a Student: मेरठ के TP नगर थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, यहां कुछ लोग एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं, घटना नई बस्ती कॉलोनी की बताई जा रही है। यहां मनचले ने बीए की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और उसका हाथ पकड़ा। लड़की ने जोर से चिल्लाकर लोगों को बुला लिया, इसके बाद पब्लिक ने मनचले की जमकर पिटाई कर डाली। आरोपी के कपड़े भी फाड़ दिए गये, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

