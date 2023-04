दिल्ली एयरपोर्ट पर बिल्ली का बच्चा खोने से हड़कंप, यात्री ने एयर इंडिया के स्टाफ पर लगाया आरोप, एयरलाइंस ने दिया जवाब

Highlights एयर इंडिया विमान में सफर के दौरान यात्री ने लगाया लापरवाही का आरोप महिला ने दिल्ली एयरपोर्ट पर बिल्ली खोने का लगाया आरोप महिला ने एयरलाइन्स पर लगाया बिल्ली खोने का आरोप

नई दिल्ली:एयर इंडिया के विमान दिल्ली से मणिपुर के इंफाल तक यात्रा करने वाली एक महिला यात्री ने स्टाफ पर बड़ा आरोप लगाया है। महिला ने एयर इंडिया के विमान कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

दरअसल, महिला यात्री की पालतू बिल्ली दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लापता हो गई जिसकी एयरलाइन कर्मचारियों ने जिम्मेदारी ली थी।

अब ये अजीबो-गरीब घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर बिल्ली की तस्वीरें वीडियो साझा की जा रही है।

My friend's pet is missing due to negligence by @airindiain staff. This is a heart-wrenching tragedy and your negligence is inexcusable. You must take responsibility for your actions and make things right immediately. @RNTata2000

A few screenshots explaining what happened. pic.twitter.com/8b4lGenjRR