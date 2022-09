video: ना कोई सड़क, ना कोई एंबुलेंस, 5 किमी तक बांस के स्ट्रेचर पर गर्भवती महिला को ले जाया गया अस्पताल

Highlights मेघालय के री-भोई जिले का है जहां एंबुलेंस के अभाव में गर्भवती महिला को बांस निर्मित स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद देश भर के लोगों ने प्रशासन की कड़ी आलोचना की। डॉक्टर ने बताया कि जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

शिलांगः मेघालय के री-भोई जिले में एक गर्भवती महिला को सोमवार को एंबुलेंस या वाहन के अभाव में बांस के स्ट्रेचर पर लिटा कर पांच किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पांच किलोमीटर की मुश्किल यात्रा के दौरान उच्च रक्तचाप के कारण महिला प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी, लेकिन समय पर उसे स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया गया। पथरखमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सी. लिंगदोह ने पीटीआई को बताया, “जलीलम गांव के स्वयंसेवकों ने महिला को करीब पांच किलोमीटर दूर अस्पताल तक लाने के लिए बारी-बारी से स्ट्रेचर को उठाया, क्योंकि वहां कोई एंबुलेंस या वाहन उपलब्ध नहीं था।”

Community Members from Jailum #Ribhoi, came forward and volunteer to carry the pregnant woman to the Health Centre using a makeshift stretcher. The pregnant woman was also accompanied by the #MLHP of Umsong #HWC & reached the health facility safely@CMO_Meghalaya@JamesSangma1pic.twitter.com/rfIyQf7Ex6