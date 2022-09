कर्मचारियों के लिए इस कंपनी ने 11 दिनों की छुट्टी का किया ऐलान, खास वजह से दिया जा रहा ब्रेक

नई दिल्ली: अपने कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए ई-कॉमर्स प्लेटफऑर्म मीशो (Meesho) ने बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को 11 दिन काम से ब्रेक देने की घोषणा की है। इस तरह के ब्रेक की घोषणा कर्मचारियों को खुद को तरोताजा करने और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए की गई है। यह लगातार दूसरा साल है जब कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए ऐसे ब्रेक का ऐलान किया है।

यह ब्रेक 22 अक्टूबर से एक नवंबर तक दिया जाएगा। कंपनी की वेबसाइट पर बताया गया है कि ऐसी पहल इसलिए की गई है क्योंकि व्यस्त त्योहारी सेल सीजन के बाद कर्मचारी खुद को कुछ समय के लिए काम से दूर रख सकें और अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें। कंपनी के संस्थापक और सीटीओ संजीव बर्नवाल ने ट्विटर पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए संतुलन सर्वोपरि है।

उन्होंने ट्वीट किया, 'हमने लगातार दूसरे साल 11 दिन का पूरी कंपनी में ब्रेक देने की घोषणा की है! आगामी त्योहारों के मौसम और कार्य जीवन संतुलन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, मीशो के लोग 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रीसेट और रिचार्ज होने के लिए कुछ आवश्यक समय निकालेंगे।'

