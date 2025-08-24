Meerut: 'स्पाइटर मैन' की ड्रेस पहन घंटाघर पर चढ़ किया स्टंट, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने दबौचा

Meerut:दिल्ली गेट थाना पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो स्पाइडर मैन की पोशाक पहनकर घंटाघर की दीवार पर खड़ा होकर रील बना रहा था।

Meerut: मेरठ शहर के ऐतिहासिक घंटाघर पर ‘स्पाइडर-मैन’ की ड्रेस पहनकर चढ़ने और खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो बनाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि गिरफ्तार युवक की पहचान फराज निवासी अबरार नगर, मेरठ के रूप में हुई है।

वह सोशल मीडिया पर “स्पाइडर फराज” नाम से सक्रिय है और कई ऊंची इमारतों पर स्टंट कर वीडियो बना चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के आदेश पर थाना देहली गेट पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के स्टंट जानलेवा होने के साथ-साथ ऐतिहासिक धरोहरों के साथ खिलवाड़ भी हैं। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

