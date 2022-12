मौलाना साजिद रशीदी ने राम मन्दिर पर दिया विवादित बयान, कहा- 50-100 साल बाद मुस्लिम शासन आ जाए तो...

Highlights मौलाना साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मौलाना साजिद रशीदी अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। मौलाना ने कहा कि मौजूदा इतिहास की बुनियाद पर हमारी नस्लें मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएंगी।

अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहनेवाले ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है। मौलाना साजिद ने कहा कि इस देश की एक हिस्ट्री ( इतिहास) लिखी जाएगी। और उस हिस्ट्री की बुनियाद पर हमारी आनेवाली नस्लें राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएंगी।

एक टीवी चैनल से बात करते हुए मौलाना साजिद ने कहा आज मुसलमान खामोश है। लेकिन आने वाले समय में एक हिस्ट्री ये लिखी जाएगी कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। और उसके बाद में उस वक्त के प्रधानमंत्री ने जाकर राम मंदिर का शिलान्यास किया। जो संविधान के बिल्कुल विरूद्ध है।

Breaking News: "Muslim ruler will come in 50-100 years, Ram temple will be demolished to make a mosque, My upcoming generation will not remain silent"



: Imam Association President, Maulana Sajid Rashidi's provocative statement