By संदीप दाहिमा | Updated: October 7, 2025 15:29 IST2025-10-07T15:27:59+5:302025-10-07T15:29:22+5:30

Road Accident: आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ से सड़क हादसे का एक वीडियो सामने आया है, यहां एक स्कूटी सवार को ट्रक टक्कर मार देता है और शख्स सीधा ट्रक के नीचे आ जाता है।

Road Accident: आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ से सड़क हादसे का एक वीडियो सामने आया है, यहां एक स्कूटी सवार को ट्रक टक्कर मार देता है और शख्स सीधा ट्रक के नीचे आ जाता है। ट्रक की रफ्तार तेज होती है और ट्रक शख्स के ऊपर से गुजर जाता है। मगर तभी शख्स उठकर खड़ा हो जाता है, कहते हैं ना 'जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई', ये कहावत इस शख्स पर बिलकुल सही बैठती है। एक्सीडेंट की ये घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

Man was Run over by a Truck in Andhra Pradesh, watch the viral video


