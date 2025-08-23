Highlights VIRAL: मेट्रो में शख्स ने बजाई बांसुरी, दौड़ा चला आया छोटा बच्चा, देखें वायरल वीडियो

Man Played Flute in Pune Metro: पुणे मेट्रो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें एक शख्स मेट्रो में बांसुरी बजा रहा है उसकी मधुर घुन सुनकर एक छोटा बच्चा उसके पास आ जाता है। कोच में ज्यादा लोग नहीं थे मगर आस-पास बैठे यात्री बांसुरी की मधुर धुन का आनंद लेते नजर आए। बच्चा अपने माता-पिता के साथ यात्रा कर रहा था मगर जैसे ही शख्स बांसुरी बजाता है, बच्चा धीरे-धीरे शख्स के पास आकर ध्यान से उसकी ओर देखने लगता है मानों उसकी प्रशंसा कर रहा है। दिल को छू-लेने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Man Played Flute in Pune Metro Small Child Came Watch Viral Video

