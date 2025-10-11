Highlights दोस्त के लिए रखा करवा चौथ का व्रत, लहंगा पहनकर निकला युवक, लोग हैरान, देखें वीडियो

Man Observes Karwa Chauth Fast for Friend: मध्य प्रदेश के भिंड से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, करवाचौथ पर अपने दोस्त के लिए युवक ने करवा चौथ का व्रत रखा और लहंगा पहन कर तैयार होकर बाहर निकला। यही नहीं सजधजकर दोस्त लहंगा पहनकर अपने दोस्त संग बाजार में खरीदारी करने पहुंचा। यहां जिसने भी युवक को लहंगा पहने और दुल्हन की तरह तैयार देखा तो वो हैरान रह गया। इसके बाद युवक ने चांद को देखकर अपना व्रत पूरा किया बीच बाजार ये नजारा देख लोग हैरान रह गये और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है।

