अंधेरी स्टेशन पर किशोरी का कथित 'धर्मांतरण' की कोशिश, दूसरे यात्री ने आकर रोका, देखें वायरल वीडियो
November 20, 2025
मुंबई: मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन की एक परेशान करने वाली घटना वायरल हो गई है, जब एक यात्री ने एक आदमी को सबके सामने एक टीनएज लड़की का धर्म बदलने की कोशिश करते हुए रिकॉर्ड किया। सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए गए इस वीडियो में वह आदमी बैठी हुई लड़की के सामने खड़ा दिख रहा है, जिसने हाथ जोड़े हुए हैं और आँखें बंद की हुई हैं, जबकि वह एक हाथ उसके ऊपर उठाकर कुछ ऐसा पढ़ रहा है जिसे वह 'प्रार्थना' कहता है।
वीडियो में एक यात्री कथित धर्म परिवर्तन में शामिल व्यक्ति से भिड़ा
जिस यात्री ने यह सीन देखा, उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और जल्द ही उस आदमी से भिड़ गया, और पूछा कि वह बिज़ी रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहा था। वीडियो में, आदमी शांति से जवाब देता है, और कहता है कि वे बस 'प्रार्थना कर रहे थे।' लड़की, जो इस दखल से साफ़ तौर पर चौंक गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि टकराव के दौरान कैसे रिएक्ट करे। यात्री ने आदमी पर पब्लिक जगह पर धर्म परिवर्तन से जुड़ी एक्टिविटी में शामिल होने का आरोप लगाया।
बातचीत के दौरान, आदमी ज़ोर देकर कहता है कि वह हिंदू है और किसी भी गलत काम से इनकार करता है। हालांकि, यात्री उसे सख्ती से डांटती है, और कहती है कि रेलवे प्रॉपर्टी पर ऐसी एक्टिविटी की इजाज़त नहीं है और चेतावनी देती है कि अगर वह दोबारा ऐसा कुछ करता हुआ दिखा तो उसे पुलिस के हवाले किया जा सकता है। इस वीडियो ने पब्लिक जगहों पर धार्मिक रीति-रिवाजों, सहमति और ऐसे इलाकों में सही व्यवहार की सीमाओं के बारे में बातचीत को फिर से शुरू कर दिया है।
Conversion at Andheri station video goes viral..— Richa (@iRichaAwasthi) November 19, 2025
Look, this is their trick to convert Hindus. First, the Christians convert a Hindu and then ask him to convert other Hindus. pic.twitter.com/55rmCsKMHk
क्या रेलवे प्लेटफॉर्म पर प्रार्थना पढ़ने की इजाज़त है?
इस घटना से लोगों में यह कन्फ्यूजन भी पैदा हो गया है कि क्या रेलवे प्लेटफॉर्म पर प्रार्थना पढ़ना मना है। ऑफिशियली, इंडियन रेलवे ने स्टेशन परिसर में किसी भी धर्म की पर्सनल नमाज़ पर बैन नहीं लगाया है।
2018 में, जब ऐसी रिपोर्ट्स आईं कि नमाज़ पढ़ने पर रोक लगा दी गई है, तो रेल मिनिस्ट्री ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि नमाज़ पढ़ने पर कोई आम रोक नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समेत सभी धर्मों के यात्री अकेले नमाज़ पढ़ सकते हैं, जब तक कि वे आने-जाने में रुकावट न डालें या कोई परेशानी न पैदा करें।
प्रैक्टिकल पाबंदियां और उन्हें लागू करना
रेलवे अधिकारी आम तौर पर सिर्फ़ खास हालात में ही दखल देते हैं। वे प्रार्थना या जमावड़े रोक सकते हैं अगर उनसे यात्रियों की आवाजाही में रुकावट आती है, वे पटरियों या टिकट काउंटर के पास जैसे पाबंद इलाकों में होते हैं, या यात्रियों की शिकायतें आती हैं। जो बड़े ग्रुप भीड़ पैदा करते हैं, उन्हें कम भीड़ वाली जगह पर जाने के लिए कहा जा सकता है। कुछ बड़े स्टेशनों पर तो अब यात्रियों के लिए अलग-अलग धर्मों के लिए प्रार्थना कक्ष भी बनाए गए हैं।