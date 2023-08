महाराष्ट्र: मुंबई में महिला ने आवारा कुत्ते पर फेंका एसिड, इस टीवी एक्ट्रेस ने बचाई बेजुबान की जान; घटना का भयावह वीडियो वायरल

Highlights मुंबई में महिला ने आवारा कुत्ते पर फेंका तेजाब जानवर की एक आंख बुरी तरह झुलसी टीवी एक्ट्रेस ने कुत्ते की बचाई जान

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के सीसीटीवी फुटेज के वायरल वीडियो में एक महिला आवारा कुत्ते पर एसिड से हमला करते हुए दिखाई दे रही है।

बताया जा रहा है कि घटना शहर के मालवणी इलाके की है। जहां एक महिला द्वारा तेजाब से हमला किए जाने के बाद एक आवारा कुत्ता गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी एक आंख चली गई।

गौरतलब है कि घटना 17 अगस्त की है जिसका सीसीटीवी फुटेज शुक्रवार को सामने आया है। यह घटना हाउसिंग सोसाइटी के भीतर हुई है। महिला की पहचान पैंतीस वर्षीय सबिस्ता अंसारी के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी सबिस्ता अंसारी के हमले का कारण कथित तौर पर कुत्ते (ब्राउनी) की उन बिल्लियों के साथ झड़प को बताया गया, जिन्हें वह अपनी बिल्डिंग में खाना खिलाती थी। गुस्से में आकर महिला ने आवारा कुत्ते पर तेजाब फेंक दिया। इस घटना के वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने घटना की निंदा की और महिला की इस हरकत की आलोचना की है।

#WATCH : Woman booked for acid attack on dog in mumbai.

The Mumbai police recently booked a 35-year-old woman for allegedly throwing acid on a dog in Malad. The police registered an FIR against the woman after Balasaheb Tukaram Bhagat (53), the dog's caretaker, lodged a complaint… pic.twitter.com/xc3mKH3Us5