Highlights VIDEO: महाकुंभ में 'कांटे वाले बाबा', 50 सालों से कांटो पर कर रहे हैं तपस्या!, देखें वायरल वीडियो

Kante Wale Baba: प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में कांटे वाले बाबा का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। महाकुंभ में मीडिया ने कांटे वाले बाबा के नाम से फेमस रमेश कुमार मांझी से बातचीत की। कांटे वाले बाबा महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। उन्होंने बताया की पिछले 40-50 सालों से हर साल यह साधना करते हैं। मीडिया को उन्होंने बताया की "मैं गुरु की सेवा करता हूं। गुरु ने हमें ज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया। यह सब भगवान की महिमा है जो मुझे ऐसा करने में मदद करती है।

#WATCH | Prayagraj, UP | Ramesh Kumar Manjhi alias Kaante Wale Baba says, "It is all god's glory that helps me do this (lay on thorns)... I have been doing this every year for the last 40-50 years... I do it because it benefits my body... It never hurts me... I donate half of the… pic.twitter.com/vlloDzsCC3